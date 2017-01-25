В овертайме «Автомобилист» продержался только 29 секунд

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли в в гостях в овертайме минскому «Динамо» - 4:5.

Во втором периоде «Автомобилист» в течение 18 секунд дважды реализовал большинство (Чайковски и Михнов) и единственный раз за матч повёл в счёте – 3:2. Правда, вскоре сам остался в меньшинстве, и экс-игрок екатеринбургской команды Аарон Палушай счёт сравнял.

Ещё до перерыва «Автомобилист» снова встал перед необходимостью отыгрываться и сделал это за 46 секунд до конца основного времени матча.

И в овертайме всё снова решилось за считанные секунды – Марк-Андре Ганьяни установил окончательный счёт когда табло не успело отсчитать и половины первой из пяти дополнительных минут.

«Динамо» (Минск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – (2:1, 2:2, 0:1) Голы: 1:0 Лисовец (06.44), 1:1 Гареев (09.02), 2:1 Эллисон (16.12, бол.), 2:2 Чайковски (24.41), 2:3 Михнов (24.59, бол.), 3:3 Палушай (30.29, бол.), 4:3 Граборенко (37.19), 4:4 Торченюк (Симаков, 58.14), 5:4 Граньяни (60.29). Следующий матч «Автомобилист» сыграет 26 января в Хельсинки с «Йокеритом».