Беременная женщина серьёзно пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган

Вчера, 24 января, в 18:30 на 36-ом километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись две машины. В результате переломы ног получила женщина на поздних сроках беременности, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Двадцатилетний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с другим двадцатилетним водителем KIA Rio. В результате ДТП водители получили ушибы и ссадины, 33-летняя пассажирка KIA Rio получила переломы ног и, возможно, костей таза, находясь на поздних сроках беременности, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области