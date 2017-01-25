Губернатор поздравил свердловских студентов с Татьяниным днём

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральскую молодёжь с Днём российского студенчества (Татьяниным днём). Напомним, этот праздник традиционно отмечается 25 января.

Средний Урал славится своими вузами. Здесь ежегодно обучаются свяше 170 тысяч студентов.

— Поздравляя вас с праздником молодости, оптимизма, созидательной энергии, которыми наполнены студенческие годы, призываю вас с пользой потратить этот самый плодотворный период вашей жизни. Приобретённые сейчас крепкие знания, хорошее образование, опыт и навыки станут залогом ваших дальнейших успехов, — обратился к свердловским студентам Евгений Куйвашев.