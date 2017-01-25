На Средний Урал пришли морозы

К 26 января на Среднем Урале похолодает, температура воздуха опустится ночью до -31 °С, а днём до -16...-23 °С. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 25 января, днём ожидается до -16...-21 °С, в горах и низинах до -25 °С, переменная облачность, местами небольшой снег, позёмок, на дорогах гололёдица в виде снежного наката. Ветер северный, северо-восточный, до 3-8 м/с. В ночь со среды на четверг столбик термометра опустится до -26...-31 °С, в горах и низинах до -34...-39 °С.

В четверг, 26 января, днём синоптики обещают повышение температуры воздуха до -18...-23 °С, в горах и низинах до -28 °С. Возможны переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. В ночь с 26 на 27 января похолодает до -21...-26 °С, в горах и низинах до -29...-34 °С.

В пятницу, 27 января, днём ожидается до -12...-17 °С, в горах и низинах до -20 °С. Синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.