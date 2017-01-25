В Красноуфимске погиб водитель в результате ДТП

Вчера, 24 января, в Красноуфимске в результате ДТП по улице Майская возле дома №73 на месте скончался 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- 21-летний водитель машины ВАЗ-21124 выбрал не соответствующую дорожным условиям скорость. В результате он не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-5312. После столкновения ВАЗ-21124 съехал с проезжей части и врезался в неподвижное транспортное средство ВАЗ-111960, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области