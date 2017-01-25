ГИБДД ограничила движение общественного транспорта в Дегтярске

Сюжет Зимние перекрытия дорог

В связи со сложной дорожной обстановкой, а также нарушениями норм содержания улично-дорожной сети УГИБДД Свердловской области вводит ограничения на движение транспорта.

В Дегтярске сегодня, 25 января, с 5:00 госавтоинспекторы ограничили движение общественного транспорта и школьного автобуса МКОУ СОШ №22. Причиной послужило неудовлетворительное состояние проезжей части, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ограничено движение по маршрутам №142/66 (Дегтярск - Екатеринбург до Южного автовокзала), №101/66 (Ревда -Дегтярск), №504/66 (Дегтярск - Екатеринбург до Северного автовокзала) и школьного автобуса МКОУ СОШ №22 (Дегтярск - посёлок Крылатовский).

- Проведена проверка состояния проезжей части по маршрутам следования общественного транспорта на улицах Калинина, Лесозаводской, Загородной, Озёрной и Советской. В результате сотрудники ГИБДД выявили заужение проезжей части, снежный накат, не расчищенные заездные карманы и посадочные площадки на остановках общественного транспорта, снежные валы в зоне перекрёстков и пешеходных переходов, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Предписание вынесено балансодержателю автомобильных дорог МКУ «УЖКХ», главе городского округа Дегтярска, ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП», директору МКОУ СОШ №22. Движение возобновится только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.