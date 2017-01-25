Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге за прошедшую ночь горели два автомобиля на улице Новгородцевой. На площади двух квадратных метров повреждены кабина машины ГАЗ и кузов автомобиля Mercedes, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть сегодня утром, 25 января, в 4:32. В тушении пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. В 4:45 открытое горение было ликвидировано, в 5:28 пожар потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.