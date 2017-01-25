Женщина попыталась ввезти через таможню Кольцово 120 пуховых платков

Кольцовские таможенники пресекли незаконный ввоз в Екатеринбург 120 пуховых платков из Намангана. Их попыталась пронести в багаже гражданка Узбекистана, сообщает Уральское таможенное управление.

Работники поста аэропорта Кольцово заподозрили неладное, когда увидели свыше 15 кг одинаковых вещей в багаже пассажирки во время таможенного осмотра в зелёном коридоре зала прилёта. При этом она утверждала, что везёт вещи для личного использования.

– Зимы на Урале холодные – везу для себя, что-то подарю родственникам и друзьям, - сказала она, отрицая коммерческие цели.

Но таможенники ей не поверили. И составили протокол об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Незаконно ввозимые в страну платки изъяты и направлены на товароведческую экспертизу, где будет установлена их стоимость. По законодательству, женщине грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товара, а также возможна конфискация этих вещей, отмечают специалисты таможни.

Фото: Уральское таможенное управление