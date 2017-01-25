Приостановлено обучение в 17 свердловских школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

В связи с подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 42 ДОУ (закрыта 51 группа) и 17 школах (34 класса). Полностью прекращена учебная деятельность одного детского садика в Екатеринбурге и одной школы в Каменском ГО, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

С 16 по 22 января гриппом и ОРВИ заразились 32,6 тыс свердловчан. Показатель снизился на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Повышенная заболеваемость наблюдается среди детей старше 15 лет и взрослых (на 45% выше эпидпорога), в остальных группах ситуация расценена как не эпидемическая.

- За третью календарную неделю гриппом и ОРВИ заразились 12,8 тыс екатеринбуржцев (показатель ниже уровня прошлой недели на 12%). Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 14%, эпидемический порог превышен среди детей старше 15 лет и взрослых, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 16 по 22 января зарегистрировано 846 случаев заболевания пневмонией среди свердловчан. Показатель выше среднего многолетнего уровня на 13%. Группой риска остаются дети до двух лет.