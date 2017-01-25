Областная газета
Политика 25 января 2017, 11:50

Вадим Дубичев: «В программной статье губернатор совершенно правильно сделал акцент на экономике»

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По следам программной статьи губернатора
Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.



Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев в комментарии для «ОГ» подчеркнул, что глава региона Евгений Куйвашев в своей программной статье «Переломный момент» совершенно правильно сделал акцент на развитии экономики Среднего Урала.

— Моё внимание привлекло то, что губернатор в этой статье объявил о начале формирования программы «Пятилетка развития». Это очень позитивное событие для Среднего Урала, важное как для промышленности, так и для всех жителей Свердловской области. Причём целью «Пятилетки развития» губернатор назвал вхождение нашего региона в тройку лидеров России — Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это потребует развития реального сектора экономики и повышения уровня доходов населения.

Кроме того, я хочу подчеркнуть то, что в статье губернатора отсутствует политическая часть. Понятно, почему это произошло. Кандидаты от других политических партий вольны в своём выборе, а Евгений Куйвашев является членом команды Президента России Владимира Путина. Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы о грядущих губернаторских выборах, неоднократно говорил, что его участие в предстоящей избирательной кампании зависит от решения главы государства.

Однако, на мой взгляд, у Евгения Куйвашева есть все условия для получения одобрения Президента России. Прежде всего это касается социально-экономической сферы. За последние пять лет в Свердловской области достигнуты позитивные результаты. К сегодняшнему дню решено большинство задач, поставленных в мае 2012 года. Кроме того, впервые за последние двадцать лет губернатор сумел добиться политической стабильности на Среднем Урале, консолидации усилий региональных элит. Это очень важное конкурентное преимущество региона.

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