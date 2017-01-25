За прошедший год на 11,4% снизилось количество заболевших туберкулёзом свердловчан

За прошедший год снизилось количество заболевших туберкулёзом свердловчан на 11,4% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В Свердловской области за десять месяцев 2016 года снизилась на 22,5% смертность от туберкулёза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти показатели лучше, чем в среднем по России.

- Планируется утвердить рабочие группы по каждому из направлений деятельности противотуберкулёзной службы: профилактика, выявление, диагностика и лечение, реабилитация и санаторно-курортное лечение, социальная поддержка, межведомственное взаимодействие, материально-техническое обеспечение и организация помощи детскому населению, - заявил в рамках первого заседания координационного совета по развитию областной противотуберкулёзной службы заместитель регионального министра здравоохранения Сергей Турков.

В министерстве здравоохранения Свердловской области напоминают телефон горячей линии Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера: +7(343)295-15-31.