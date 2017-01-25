В Екатеринбурге появится «Чайнатаун»

В выходные 28–29 января на перекрёстке ул. Ленина-Тургенева развернётся Chinatown market, приуроченный к китайскому Новому году, пишут организаторы.

На время уик-энда перекрёсток превратится в китайский квартал, улицы которого украсят бумажными фонариками. В пространстве у Дома печати на уличном маркете будут представлены одежда, сувениры и предметы интерьера и, конечно же, азиатская еда на «Ресторанной улице» и стритфуд.

Интерактив, который организаторы заготовили к приходу гостей, - кулинарные мастер-классы, в том числе и по искусству заваривания чая. Будет музыка от диджея и стритарт.

Вход в «Чайнатаун» свободный.

Фото: Алексей Кунилов.