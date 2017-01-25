Российские госслужащие смогут рассчитывать на жилищные субсидии после трёх лет работы

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Изменились правила получения субсидий на квартиру государственными служащими. Теперь они смогут получить материальную поддержку только после трёх лет работы, пишет "Российская газета".

Ранее материальная поддержка оказывалась работникам со стажем не менее одного года.

Служащие, принятые на учёт с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчёте субсидий:

от 7 до 9 лет стажа - 1,1;

от 9 до 11 лет - 1,15;

от 11 до 15 лет - 1,2;

от 15 до 20 лет - 1,25;

более 20 лет стажа - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.

Добавим, размер субсидии зависит также от стоимости квадратного метра в конкретном регионе. Работник может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы, даже при смене места работы. Материальная помощь предоставляется тем, у кого нет собственного жилья, при этом служащий должен проживать в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, в котором отсутствуют необходимые бытовые нормы.