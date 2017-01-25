Специалистов МФЦ будут обучать по рекомендациям ведущих кадровых агентств и вузов Среднего Урала

Специалистов МФЦ будут готовить по программам, разработанным с учётом рекомендаций ведущих кадровых агентств, банков и вузов Свердловской области. Такой проект запустило региональное министерство экономики.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко уже обсудил этот вопрос на встрече с экспертами Федерации корпоративного консультирования, Уральского государственного экономического университета и Уральского банка Сбербанка России.

Напомним, для обучения персонала 136 офисов МФЦ, действующих на Среднем Урале, в регионе создан специальный учебный центр. Но, с точки зрения Дмитрия Ноженко, для совершенствования качества подготовки операционистов МФЦ требуется консультативная помощь экспертов.