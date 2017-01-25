Федеральный бюджет выделил почти 85 миллионов рублей на развитие сельских территорий Среднего Урала

Правительство РФ приняло решение о выделении в 2017 году для Свердловской области 85 млн рублей на софинансирование мероприятий по развитию сельских территорий. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

51,4 млн рублей из суммы, выделяемой федеральной казной, пойдут на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов. Ещё около 19 млн рублей предназначены для газификации сёл и деревень, а 14,4 млн рублей — на строительство и реконструкцию сельских автодорог.