Депутат Госдумы Александр Петров: фактически - это предвыборная статья губернатора

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Александр Петров считает, что очередную статью свердловского губернатора Евгения Куйвашева можно расценивать как его предвыборное заявление.

- Фактически - это предвыборная статья. Он говорит о пятилетней программе развития, потому что срок работы губернатора как раз пять лет. Естественно, это правильно - рассказать людям, в каком направлении будет развиваться область. Тем более у него наверняка будет второй срок. И если в первый срок нынешнему главе региона народ ещё мог простить какие-то ошибки, то во второй раз любой губернаторский шаг свердловчане будут рассматривать под увеличительной лупой. Лично я буду двигаться в команде с губернатором, буду убеждать людей, что именно с ним мы получим политическую и экономическую стабильность.

В статье губернатор открыто приглашает в свою команду новых людей, которые разделяют его идеологию, его видение развития региона. Я уверен, очень многие сейчас начнут предлагать конкретные программы, бизнес-проекты, социальные проекты под тот вектор, который глава региона задал в статье. Лично я буду участвовать в разработке проектов по здравоохранению. В статье губернатор как раз задал тренд на развитие фармацевтической промышленности на Урале. Уверен, что у нас будут развиваться "3D-технологии", микробиология, биотехнологии. Уже сегодня в лабораториях Уральского медицинского университета, Уральского федерального университета по этим направлениям показывают блестящие результаты. Это те драйверы, которые зададут новые вехи развития здравоохранения.

В целом на Урале достаточно высококвалифицированных кадров, промышленного потенциала, науки. Думаю, если предлагаемую губернатором программу облечь в конкретные цифры, проекты и назначить ответственных за их реализацию, это будет очень стройный план развития. Наш народ хочет услышать, как будем жить.