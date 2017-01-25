Завершено расследование дела экс-полицейского, обвиняемого в убийстве шести человек на Среднем Урале

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела четвёртым Следственным управлением ГСУ СК России в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве шести человек на Среднем Урале, сообщили в пресс-службе СКР.

Арсен Байрамбеков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия).

- По версии следствия, в 2002 и 2010 годах Арсен Байрамбеков убил двух предпринимателей, осуществляющих деятельность в Екатеринбурге, за денежное вознаграждение, с использованием огнестрельного оружия. Заказчики преступлений привлечены к уголовной ответственности. В 2014 году обвиняемый, увлечённый изучением оккультных обрядов, убил четверых свердловчан, не имеющих постоянного места жительства и злоупотребляющих алкоголем. Убийства совершались ночью в лесном массиве при разведённом костре, в выложенном из камней кругу и сопровождались чтением молитв, - рассказали в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что до совершения преступлений мужчина служил год в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан. По итогам трёх психолого-психиатрические экспертиз, он признан вменяемым. Уголовное дело будет направлено следователями для утверждения обвинительного заключения.