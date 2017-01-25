Константин Устиловский: «Своей статьёй губернатор открыл общественную дискуссию о будущем региона»

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Политолог, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Константин Устиловский в комментарии для «ОГ» подчеркнул, что своей программной статьёй «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев открыл широкую общественную дискуссию о будущем региона.

— Эта статья привлекает внимание прагматизмом и реалистичностью. Высказанная главой региона идея разработки программы «Пятилетка развития» проистекает из истории Свердловской области и анализа сегодняшней ситуации. По сути дела, поставлен вопрос о формировании долгосрочных экономических и научно-производственных основ для достижения нового уровня жизни в регионе. Это оптимальный способ решения социальных проблем.