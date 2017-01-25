Областная газета
Политика 25 января 2017, 13:58

Константин Устиловский: «Своей статьёй губернатор открыл общественную дискуссию о будущем региона»

Сюжет

По следам программной статьи губернатора
Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.



Политолог, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Константин Устиловский в комментарии для «ОГ» подчеркнул, что своей программной статьёй «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев открыл широкую общественную дискуссию о будущем региона.

— Эта статья привлекает внимание прагматизмом и реалистичностью. Высказанная главой региона идея разработки программы «Пятилетка развития» проистекает из истории Свердловской области и анализа сегодняшней ситуации. По сути дела, поставлен вопрос о формировании долгосрочных экономических и научно-производственных основ для достижения нового уровня жизни в регионе. Это оптимальный способ решения социальных проблем.

Быстрая реклама

«Переломный момент»

«Переломный момент»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 января)

Алексей Евстигнеев. Неизвестный фотограф
73 года назад уроженец Верхней Салды в одиночку уничтожил роту фашистов