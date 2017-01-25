Судебные приставы изъяли у екатеринбуржца элитный внедорожник

Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга арестовали автомобиль владельца, который уклонялся от уплаты налогов, задолжав государству более 4 млн. рублей, информирует УФССП по Свердловской области.

Екатеринбургский предприниматель Павел С. не заплатил Федеральной налоговой службе около 4,3 млн. руб. Судебные приставы определили, что мужчина владеет японским внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 150. Элитный автомобиль разыскали, наложили на него арест и передали на хранение специализированной организации. Таким образом, его внедорожник забрали в счёт оплаты долга.

Фото: УФССП по Свердловской области