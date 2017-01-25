Областная власть сможет привлечь 29 миллиардов рублей за счёт банковских кредитов и выпуска облигаций

При необходимости областная власть сможет привлечь в 2017 году 29 млрд рублей за счёт банковских кредитов и выпуска государственных облигаций. Соответствующие постановления регионального правительства опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, на случай возникновения проблем с покрытием бюджетного дефицита или при необходимости срочно привлечь средства для реализации какого-либо крупного проекта все регионы России имеют право брать кредиты в банках или выпускать государственные облигации. Однако сумму подобных займов необходимо оговорить специальными документами, принимаемыми в начале года.

Это и сделало сейчас правительство Свердловской области. Одним постановлением оно определило, что предельный объём выпуска государственных облигаций в 2017 году составит 10 млрд рублей. Другим постановлением возможная сумма привлекаемых банковских кредитов в 2017 ограничена 19 млрд рублей.

Однако это не значит, что областная власть обязательно воспользуется этим правом и дополнительно привлечёт в региональную казну 29 млрд рублей. Отмечаемый в последние месяцы рост доходов областного бюджета позволяет надеяться, что в нынешнем году такая необходимость не возникнет.