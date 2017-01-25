Замгендиректора ЗиКа Косинцев: для промышленников статья губернатора — манифест, призванный обеспечить баланс взаимоотношений государства с предприятиями

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Заместитель генерального директора машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ЗиК) Александр Косинцев сообщил "ОГ", что предприятия восприняли новую программную статью свердловского губернатора как манифест, который должен обеспечить баланс взаимоотношений предприятий и государства.

- В статье губернатор справедливо уделяет большое внимание развитию промышленного потенциала. Не случайно ведь нашу область называют опорным краем державы. В составе промпредприятий, естественно, огромная роль отводится металлургическому комплексу (это основа) и отрасли машиностроения, в составе которой большая доля на сегодня принадлежит оборонно-промышленному комплексу. Перед ОПК сегодня стоит новая задача - увеличение выпуска гражданской продукции. Сегодня доля такой продукции на оборонных предприятиях составляет всего около 10 процентов (на ЗиКЕ около двух). Вечно это продолжаться не может. Об этом говорит Президент страны, об этом же в своей статье говорит губернатор. Это важнейшая задача. Здесь будет очень важна поддержка государства и региона в направлении научных исследований, инноваций. Эта поддержка должна вылиться в предложения по выпуску конкретной продукции.

Вторая важная тема статьи - межрегиональные и межпроизводственные кооперации. В советский период они присутствовали. Затем в условиях бесшабашного рынка были потеряны. Сегодня в условиях санкций кооперации вновь начинают выстраиваться. Но эту работу нужно сделать системной. Губернатор тоже об этом говорит. Кооперации дадут предприятиям возможность получать новые заказы, создавать новые рабочие места. А это значит, что отчисление налогов в региональный бюджет увеличится.