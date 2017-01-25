В 2017 году федеральная власть выделит на свердловские дороги 1,2 млрд рублей

Правительство РФ утвердило постановление о распределении субсидий для регионов России на обновление дорог. По этому документу Свердловская область получит в 2017 году 1,2 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, эти средства будут направлены на приведение автодорог Среднего Урала в нормальное состояние, уменьшение числа потенциально опасных участков на автотрассах региона.

Тема дорожного строительства обсуждалась вчера на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По итогам состоявшегося разговора глава государства дал поручение министру транспорта РФ Максиму Соколову проработать вопрос о возможности выделения ещё какого-то дополнительного объёма средств на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.