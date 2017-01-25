Областная газета
Политика 25 января 2017, 15:28

Гендиректор НПО автоматики Мисюра: программная статья губернатора вселяет уверенность в стабильном развитии региона в среднесрочной перспективе

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По следам программной статьи губернатора
Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.



Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра заявил, комментируя новую программную статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что «Переломный момент» вселяет уверенность в стабильном, уверенном, динамичном развитии региона в среднесрочной перспективе.

— Глава Свердловской области сделал ставку на самые важные составляющие развития: проектный подход и планирование, командная работа, помощь со стороны федерального центра, обеспечение роста производительности труда в реальном секторе экономики.

Именно эти тезисы в перспективе могут стать основой для разработки среднесрочной программы индустриального развития Свердловской области. Стратегией сегодня мы уже не отделаемся.

В условиях «перелома», обозначенного губернатором, наш регион может смело претендовать на полноценную программу промышленного развития, в которой основу составят традиционные металлургия и машиностроение, а также наукоёмкие и высокотехнологичные производства, — заявил Андрей Мисюра.

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