Гендиректор НПО автоматики Мисюра: программная статья губернатора вселяет уверенность в стабильном развитии региона в среднесрочной перспективе

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра заявил, комментируя новую программную статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что «Переломный момент» вселяет уверенность в стабильном, уверенном, динамичном развитии региона в среднесрочной перспективе.

— Глава Свердловской области сделал ставку на самые важные составляющие развития: проектный подход и планирование, командная работа, помощь со стороны федерального центра, обеспечение роста производительности труда в реальном секторе экономики.

Именно эти тезисы в перспективе могут стать основой для разработки среднесрочной программы индустриального развития Свердловской области. Стратегией сегодня мы уже не отделаемся.

В условиях «перелома», обозначенного губернатором, наш регион может смело претендовать на полноценную программу промышленного развития, в которой основу составят традиционные металлургия и машиностроение, а также наукоёмкие и высокотехнологичные производства, — заявил Андрей Мисюра.