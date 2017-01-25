После пожара мусорный полигон под Верхней Пышмой лишат лицензии

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Сотрудники Росприроднадзора провели осмотр мусорного полигона в посёлке Красном около Верхней Пышмы после сообщений в СМИ о неблагоприятной экологической обстановке. По итогам поверки началась процедура по исключению полигона из государственного реестра объектов размещения отходов, сообщают в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Материалы проверки направлены в прокуратуру. После схода снега сотрудники Росприроднадзора с органами прокуратуры отберут пробы загрязнённого грунта для расчёта вреда, нанесённого почвам.

- На территории полигона, который эксплуатируется ООО «ТПК Благо-С» и является объектом регионального экологического надзора, зафиксировано активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени, выделением большого количества дыма. При въезде отсутствует контроль поступающих отходов, весовой и дозиметрический контроль не производится, - сообщил руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров главе Минприроды России Сергею Донскому на оперативном совещании.

Составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.8.21 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны атмосферного воздуха"), ст. 8.2 ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления") и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)"). Началась процедура аннулирования лицензии.

В связи с искажением информации об осуществляемых видах деятельности составлен протокол по ст. 8.5 КоАП РФ ("Сокрытие или искажение экологической информации").

Напомним, в октябре 2016 года под Верхней Пышмой несколько суток горел полигон твёрдых бытовых отходов.