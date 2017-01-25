Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 85% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту Президента РФ одобряют 85 % россиян, не одобряют — 14 %, пишет «Интерфакс» по данным исследования «Левада-Центра».

Респонденты назвали политиков и общественных деятелей, которым они доверяют. В топ-3 входят, как и год назад: В.Путин (56 %), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (24 %), министр иностранных дел России Сергей Лавров (21 %).

Однако не доверяют никому из политиков 13 % респондентов, а 14 % заявили, что не интересуются политикой.

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России вызывает симпатии у 53 % респондентов, а неодобрение - у 46 % граждан. Говоря о правительстве страны, 51 % россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 48 % - нет. Работу Государственной думы РФ одобряют 45 % респондентов, не одобряют — 54 %.

По мнению 54 % россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратного мнения придерживается 30 % респондентов (год назад - 34 %), затруднились ответить 16 %.

Этот опрос был проведён 20-23 января среди 1 600 человек от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов РФ.