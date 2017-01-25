Михаил Черепанов: губернатор выразил в своей программной статье чаяния бизнес-сообщества

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов уверен, что губернатор Евгений Куйвашев в своей программной статье «Переломный момент» выразил чаяния бизнес-сообщества Среднего Урала.

— Программная статья губернатора впечатляет: в ней есть энергия, оптимизм, уверенность в будущем. Мысли и планы, изложенные губернатором в статье, хорошо коррелируют с нашими предложениями по дальнейшему развитию региона. В этой связи «Пятилетку развития» необходимо рассматривать как один из блоков Стратегии-2030, в разработке которой СОСПП принимал самое деятельное участие. И, конечно, члены нашей организации примут участие в разработке «Пятилетки развития», а впоследствии — в её реализации.

В статье верно отмечено, что в регионе сохранён промышленный потенциал и создан широкий набор инструментов поддержки бизнеса. Другой вопрос, что льготы, преференции и меры, которые созданы сегодня в нашей области для поддержки бизнеса, не одинаково эффективны. Часть из них нужно прекращать, концентрировать средства на тех инструментах, которые эффективно работают, а не размазывать тонким слоем. Полагаю, эту работу мы совместно с губернатором и правительством области будем выстраивать, как это делали и ранее.

Ещё один момент из статьи. Губернатор пишет: «будут предприятия и инвестиции – будут рабочие места. Будут рабочие места — будут доходы у населения, у бизнеса и деньги в бюджете. Будут деньги в бюджете — будут решены вопросы социальной политики и развития инфраструктуры области».

Мы это всемерно поддерживаем. Ведь в основе успеха региона лежат успехи конкретных предприятий. Мы уже давно говорим: несмотря на то, что бюджет области должен сохранять социальную ориентированность, нельзя забывать о бюджете развития. Необходимо выделять больше средств на поддержку национальной экономики и привлечение инвестиций. Такой путь развития будет гарантировать и развитие производства и, как следствие, выполнение всех социальных обязательств. Снижение же расходов на национальную экономику только консервирует сложные социальные процессы.

В этой части как положительный пример можно отметить, что совсем недавно принят ряд решений, которые действительно будут помогать нашим промышленникам, малому и среднему бизнесу. Так, созданный в конце 2016 года по поручению губернатора Фонд технологического развития промышленности Свердловской области направит на льготные займы промышленным предприятиям региона в 2017 году 300 млн рублей. Это замечательное начинание.