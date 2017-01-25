Александр Ханин: «Свердловская область действительно находится на перепутье»

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода Александр Ханин в комментарии о программной статье губернатора Евгения Куйвашева «Переломный момент» отметил, что глава региона абсолютно объективно оценил ситуацию на Среднем Урале.

— Свердловская область действительно находится на перепутье. В двухтысячные в регионе активно развивались логистика и сфера услуг, а промышленное производство, бывшее раньше «любимым сыном», чувствовало себя в последние десятилетия «забытой и забитой сиротой». Производственники вынуждены были решать свои проблемы самостоятельно и зачастую в одиночку. Теперь ситуация меняется. Именно сопричастность я с удовлетворением увидел в программной статье Евгения Куйвашева. Сопричастность главы региона к предприятиям, к муниципалитетам, к людям.

Губернатор высказал неожиданные и смелые предложения, отражающие потребности промышленных предприятий в долгосрочном планировании, в появлении научных разработок, в наполнении рынка труда молодыми квалифицированными рабочими кадрами, в ликвидации накопленных техногенных отвалов. Предложение формировать пятилетку позволит планировать именно развитие, а не выживание.

Новый курс губернатора — курс на преобразования в промышленности, на разработку новых мер господдержки предприятий, на реализацию программы «Уральская инженерная школа», на улучшение социального быта рабочих. Это непременно приведёт к рывку в развитии и вернёт Свердловской области статус ключевого региона России.