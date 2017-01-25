В поликлинике Екатеринбурга впервые оборудовали навигацию

В обновлённом педиатрическом отделении №2 поликлиники №1 ДГБ №9 (ул. Бебеля, 160) используется инновационная система навигации, рассказывают в администрации города. Медучреждение после реконструкции торжественно открыли 25 января.

Начиная с порога поликлиники, по цветовым указателям посетители могут сориентироваться, куда обращаться за медпомощью. Без обращения в регистратуру посетителям можно пройти по красному указателю в кабинет «Неотложная помощь», а по зелёному - в «Кабинет здорового ребёнка». В холлах поликлиники размещены информационные стенды с планом отделения, где расшифрованы цветовые обозначения указателей и пояснён порядок оказания медицинских услуг.

По словам начальника управления здравоохранения администрации города Александра Дорнбуша, площадь реконструированного помещения составила 1 тыс.кв.м, а ремонт удалось провести без закрытия поликлиники. Медицинскую помощь в отделении получают около 10 тыс. детей, приём ведут участковые врачи-педиатры, детский хирург, оториноларинголог, невролог, офтальмолог и гинеколог. В поликлинике есть кабинет здорового ребёнка, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, прививочный, процедурный и кабинеты забора анализов. Для маленьких посетителей установили экран, где показывают мультики, и открыли детский уголок.

Новая цветовая навигация и другие организационные новшества сделали поликлинику более доступной для пациентов.

Фото: администрация города