Политолог Анатолий Гагарин: "Я бы не стал воспринимать эту статью как тезисы к выборам"

Сюжет По следам программной статьи губернатора

Политологи, общественные деятели и депутаты оценивают программную статью Евгения Куйвашева.

Анатолий Гагарин, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, прокомментировал программную статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева:

- Эту статью, конечно, можно воспринимать как некоторые предварительные тезисы к выборам, но я бы не стал этого делать, поскольку здесь надо исходить из самого основания этих тезисов. Губернатор прямо говорит о том, что вся статья посвящена его работе на своём посту. Ни слова не говорится про выборы, нет никаких намёков на выборную кампанию. Я думаю, что это правильно, потому что с началом избирательной кампании нужно будет создавать какие-то другие тезисы, которые будут идти в развитие этих.

Я думаю, что эта статья — некая преамбула для того, чтобы потом приступить к обсуждению программы «Пятилетка развития», которая, как мы знаем, весной будет вынесена на всенародное обсуждение.

В статье, безусловно, читается политический подтекст: мы находимся с точке бифуркации, из которой могут быть движения в разные стороны. В этом смысле нам нужна уверенность в надёжности власти. Наступает новый губернаторский срок и необходимо понять, с какими идеями и программами мы подошли к нему, поэтому губернатор сделал правильный ход, воспользовавшись проектным методом.

Мне нравится та линия, которую губернатор проводит в последнее время,— о том, что необходимо создать команду Свердловской области, в которую будут включены не только руководители, которые отвечают за определённые направления в работе правительства или администрации губернатора, но и представители муниципалитетов, депутатский корпус. У нас сейчас в Госдуме высадился хороший десант, представляющий Свердловскую область. Это серьёзные политики, которые могут выступить консолидированно и стать инициаторами важных для региона законопроектов. Губернатор транслирует нам, что готов возглавить этот процесс и приводит убедительные доводы.