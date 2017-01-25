Почти 27,5 тысячи единиц контрафактной продукции изъяли в Кольцово

В 2016 год работники Кольцовской таможни обнаружили 27 462 единицы поддельной продукции. Чаще всего это были аксессуары, одежда, обувь, на которых незаконно размещался товарный знак Adidas, Sony, Mercedes и других мировых брендов, сообщил на пресс-конференции журналистам заместитель начальника Кольцовской таможни Владимир Зябко.

По его словам, таможенники также активно работают по выявлению контрафакта в международных почтовых отправлениях. В минувшем году был зафиксирован 31 такой случай, но уже в январе 2017 года выявлено 17 почтовых отправлений с товарами, имеющими признаки контрафактности.

– Сейчас мы работаем с правообладателями, чтобы определиться, является ли эта продукция нелегальной, – сказал Владимир Зябко.

Он также сообщил, что в 2016 году работники Кольцовской таможни столкнулись с тремя случаями незаконного вывоза за рубеж валюты и одним случаем контрабанды сильнодействующих средств. По всем этим фактам были заведены уголовные дела. Кроме того, было заведено 397 дел об административных правонарушениях, связанных с попыткой вывезти в другие страны культурные ценности, полудрагоценные камни и другие запрещённые к вывозу предметы.