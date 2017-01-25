Опубликованы новые тарифы Екарты

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ЕКАРТА. Тарифы.
Новости об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.
С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге, в связи с этим поменяются тарифные планы по Екартам, информирует сайт Екарты.
Так, если в настоящее время стоимость безлимитной общегражданской карты на месяц на 1 вид транспорта стоит 1800 рублей, то в следующем месяце цена повысится до 1950 рублей.
До конца января заплатить за карту на февраль можно по прежней стоимости. В феврале, в соответствии с постановлением администрации города, будут введены новые тарифные планы.
Тарифный план
Стоимость покупки/продления
Дата вступления изменения в силу
Условия действия
ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ КАРТА
Электронный кошелек
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
от 1 до 14000 рублей
01.02.2017
26 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки
Месячный проездной билет
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
2800 рублей
15.02.2017
Действие с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай )
1950 рублей
15.02.2017
на 2 ВИДА транспорта (трамвай + троллейбус, метро+трамвай, метро+троллейбус, метро+автобус)
2200 рублей
15.02.2017
Проездной билет на 60 дней
на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 20 поездок
500 рублей
01.02.2017
60 дней с первой поездки. По истечении срока действия если продление не производилось - лимит поездок = 0; При продлении по тому же тарифу до окончания срока действия неиспользованный остаток приплюсовывается к новому лимиту. Продление возможно: за 30 дней до окончания действия билета при любом балансе; при продлении за больший срок (за 40, 45 и т.д. дней) до окончания действия билета - только при балансе 0 поездок.
на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 40 поездок
980 рублей
01.02.2017
на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 70 поездок
1680 рублей
01.02.2017
Проездной билет на 3 дня
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
390 рублей
01.02.2017
Действует 3 дня с момента ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ; Без ограничения числа поездок; ПРОДЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ
Электронный кошелек
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
от 1 до 14000 рублей
01.02.2017
23,50 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки
Месячный проездной билет
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
1000 рублей
15.02.2017
с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай / троллейбус)
650 рублей
15.02.2017
на 2 ВИДА транспорта (трамвай, троллейбус)
780 рублей
15.02.2017
КАРТА СТУДЕНТА
Электронный кошелек
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
от 1 до 14000 рублей
01.02.2017
24,50 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки
Месячный проездной билет
на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
1700 рублей
15.02.2017
с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий
на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай)
1100 рублей
15.02.2017
КАРТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
10 поездок (электронный кошелек)
на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
200 рублей
01.02.2017
20 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки
Месячный проездной билет
на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
1000 рублей
15.02.2017
с 1-го по последний день месяца; Без ограничения числа поездок; Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий
Месячный проездной билет с ограничением поездок в течение календарного месяца
на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)
не более 40 поездок
443 рубля
15.02.2017
с 1-го по последний день месяца; не более 40 поездок; Покупка с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий