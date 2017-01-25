Опубликованы новые тарифы Екарты

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Новости об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.

С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге, в связи с этим поменяются тарифные планы по Екартам, информирует сайт Екарты.

Так, если в настоящее время стоимость безлимитной общегражданской карты на месяц на 1 вид транспорта стоит 1800 рублей, то в следующем месяце цена повысится до 1950 рублей.

До конца января заплатить за карту на февраль можно по прежней стоимости. В феврале, в соответствии с постановлением администрации города, будут введены новые тарифные планы.