Областная газета
Общество 25 января 2017, 17:57

Опубликованы новые тарифы Екарты

Сюжет

ЕКАРТА. Тарифы.
Новости об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.



С 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге, в связи с этим  поменяются тарифные планы по Екартам, информирует сайт Екарты.

Так, если в настоящее время стоимость безлимитной общегражданской карты на месяц на 1 вид транспорта стоит 1800 рублей, то в следующем месяце цена повысится до 1950 рублей.

До конца января заплатить за карту на февраль можно по прежней стоимости. В феврале, в соответствии с постановлением администрации города, будут введены новые тарифные планы.

Тарифный план

Стоимость покупки/продления

Дата вступления изменения в силу

Условия действия

ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ КАРТА

Электронный кошелек

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

от 1 до 14000 рублей 

 01.02.2017

 26 рублей за поездку;  срок действия 12 месяцев с даты покупки

Месячный проездной билет

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

2800 рублей

 15.02.2017

      Действие с 1-го по последний день месяца;  Без ограничения числа поездок;  Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий

на 1 ВИД транспорта  (автобус / трамвай )

 1950 рублей

 15.02.2017

на 2 ВИДА транспорта  (трамвай + троллейбус,  метро+трамвай, метро+троллейбус, метро+автобус)

2200 рублей

 15.02.2017

Проездной билет на 60 дней

на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 20 поездок

 500 рублей

01.02.2017 

      60 дней с первой поездки. По истечении срока действия если продление не производилось - лимит поездок = 0; При продлении по тому же тарифу до окончания срока действия неиспользованный остаток приплюсовывается к новому лимиту.  Продление возможно: за 30 дней до окончания действия билета при любом балансе; при продлении за больший срок (за 40, 45 и т.д. дней) до окончания действия билета - только при балансе 0 поездок.

на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 40 поездок

 980 рублей

 01.02.2017

на 4 ВИДА транспорта с лимитом поездок не БОЛЕЕ 70 поездок

 1680 рублей

 01.02.2017

Проездной билет на 3 дня

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

390 рублей

01.02.2017

Действует 3 дня с момента ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ; Без ограничения числа поездок;  ПРОДЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

КАРТА УЧАЩЕГОСЯ

Электронный кошелек

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

от 1 до 14000 рублей 

01.02.2017

 23,50 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки

Месячный проездной билет

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

1000 рублей

 15.02.2017

    с 1-го по последний день месяца;  Без ограничения числа поездок;  Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий 

на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай / троллейбус) 

650 рублей

15.02.2017

на 2 ВИДА транспорта  (трамвай, троллейбус) 

 780 рублей

 15.02.2017

КАРТА СТУДЕНТА

Электронный кошелек

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

от 1 до 14000 рублей 

 01.02.2017

24,50 рублей за поездку; срок действия 12 месяцев с даты покупки 

Месячный проездной билет

на 4 ВИДА транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

 1700 рублей

 15.02.2017

    с 1-го по последний день месяца;  Без ограничения числа поездок;  Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий

на 1 ВИД транспорта (автобус / трамвай) 

 1100 рублей

 15.02.2017

     КАРТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

 10 поездок (электронный кошелек)

на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)  

 200 рублей

01.02.2017

20 рублей за поездку;  срок действия 12 месяцев с даты покупки 

 Месячный проездной билет

на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)  

 1000 рублей

15.02.2017

с 1-го по последний день месяца;  Без ограничения числа поездок;  Покупка/продление с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий 

Месячный проездной билет с ограничением поездок в течение календарного месяца

на 4 ВИДА ТРАНСПОРТА (автобус, трамвай, троллейбус, метро)

не более 40 поездок

 443 рубля

15.02.2017

с 1-го по последний день месяца;  не более 40 поездок;  Покупка с 1-го по 14-е число - на текущий месяц; с 15-го числа - на следующий 

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