Уральские эпидемиологи предложили ввести штрафы за отказ от прививок

Благодаря вакцинопрофилактике ежегодно в Свердловской области удаётся избежать более 180 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Эпидемиологи посчитали, что предотвращённый экономический ущерб при этом составляет огромную сумму — около 5,5 миллиарда рублей (сюда входят затраты на лечение и оплата больничных листов). Об этом заявило областное Управление Роспотребнадзора.

Количество отказов от профилактических прививок в регионе за год снизилось примерно на четверть (в 2015 году — 12 194 случая, в 2016 — 9 455). Но несмотря на это эпидемиологи и врачи-инфекционисты настроены на жёсткие меры и предлагают ввести материальную ответственность для «отказников».

— Во многих странах есть национальные календари прививок и граждане так же, как и у нас, могут добровольно отказаться от вакцинации. Но при этом, если человек заболел именно той инфекционной болезнью, от которой отказался защищаться, он обязан оплатить лечение из своего кармана даже несмотря на наличие страховки, — отметил заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Андрей Юровских. — А это порой десятки или, если наступят осложнения, сотни тысяч долларов. Я считаю, что возможные санкции дисциплинируют тех, кто подвергает риску себя и окружающих. Кроме того, надо вводить жёсткое материальное наказание для курильщиков и для тех, кто отказывается проходить профилактические медосмотры.

По мнению эпидемиолога, в России нужен закон об обязательной вакцинопрофилактике.