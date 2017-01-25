Владимир Путин поставил перед российской высшей школой задачу возглавить мировые рейтинги вузов

На заседании попечительского совета МГУ Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём и поставил перед отечественной высшей школой задачу войти в число лидеров мировых рейтингов вузов.

Как сообщает официальный сайт Кремля, по мнению главы государства, повышение престижа таких вузов как МГУ важно не только для высшей школы, но для всей страны в целом.

— Наши вузы, в том числе и МГУ, по целому ряду показателей существенно продвинулись в рейтингах. Вместе с тем мы с вами не раз говорили, что точечных успехов здесь, безусловно, недостаточно. Нужно ставить перед собой более амбициозные цели: войти в число мировых лидеров — прежде всего по подготовке высококлассных специалистов, по вкладу в создание прорывных разработок и развитие науки в целом, — сказал Владимир Путин.

Фото: официальный сайт Кремля