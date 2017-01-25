Максим Ковтун стартует на чемпионате Европы по фигурному катанию

В чешской Остраве 25 января стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В составе сборной России - екатеринбуржец Максим Ковтун. Право представлять Россию на ЧЕ Максим Ковтун получил, став третьим на чемпионате России, который прошёл в декабре в Челябинске.

Максим Ковтун. Фото: Александр Исаков

- Я полностью сконцентрирован сейчас на результате. Те ошибки, которые я допускал (на чемпионате России. - Прим. авт.), связаны с тем, что я очень хочу показать всё то, что могу. Я чувствую, что возвращаюсь на прежний уровень и становлюсь сильнее. Но меня так распирает это желание, что в какой-то момент захлёстывает. Надо научиться его контролировать, - говорил Максим Ковтун журналисту "ОГ" после национального чемпионата.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2017. Мужчины. Расписание (время - уральское): 27 января, 15.15 - короткая программа 28 января, 21.50 - произвольная программа Транслировать чемпионат в полном объёме будет "Матч ТВ".

Стоит отметить, что Ковтун никогда не выигрывал чемпионат Европы. В 2015 он стал серебряным призёром, а в 2016 бронзовым.

О подготовке к чемпионату Европы, работе над ошибками и планах на будущее Максим Ковтун рассказывал "ОГ" в большом интервью.

Также в состав сборной вошли Михаил Коляда и Александр Самарин.