Областная газета
Земства 25 января 2017, 18:00

В Екатеринбурге появилась улица Дегтярская

Новой улице в посёлке Медный Верх-Исетского района Екатеринбурга присвоили название «улица Дегтярская». Решение закреплено 24 января соответствующим постановлением горадминистрации.

Напомним, что 20 октября прошлого года специалисты городской комиссии по переименованиям предложили идею: в застраиваемой юго-западной части города дать названия улицам в честь населённых пунктов Свердловской области, например, Нижнетагильская, Первоуральская, Невьянская, Синячихинская, в том числе, и Дегтярская, официально названная так в честь городского округа Дегтярск 24 января.

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