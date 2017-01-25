Во втором матче "Уралмаш" не оставил гостям из Майкопа ни малейшего шанса

Во втором домашнем матче с майкопским "Динамо-МГТУ" баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" одержали победу со счётом 81:51 (19:15, 13:12, 22:15, 27:9).

Вернувшийся в строй центровой Андрей Малышев, не игравший накануне из-за травмы, чуть-чуть не дотянул до "дабл-дабла" - 17 очков, 8 подборов. А самым результативным у екатеринбуржцев стал Максим Досманов (19 очков).

"Уралмаш" одержал семнадцатую победу в двадцати матчах и уверенно лидирует в Третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги.

Следующие матчи команда проведет 6-7 февраля в гостях с барнаульским "АлтайБаскетом".