Суд арестовал землю барда Александра Новикова в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала наложили арест на часть земельного участка, принадлежащего певцу Александру Новикову. Об этом "Областной газете" сообщили в Верх-Исетском районном суде.

По данным суда, речь идёт об участке площадью свыше 40 тысяч квадратных метрах, находящемся по адресу улица Изоплитная, 23. Арестована та часть земли, на которой расположены строения.

Напомним, Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков ЖК "Бухта Квинс": строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила своё существование в конце 2015 года.

В конце прошлого года Свердловский областной суд принял решение об отмене ранее вынесенного постановления Верх-Исетского суда Екатеринбурга о домашнем аресте Новикова. В дальнейшем ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.