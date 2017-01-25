Обзор криминальной хроники 25 января

В Пышме пьяная женщина зарезала вахтовика. 29-летняя жительница посёлка Пышма обвиняется по статье «убийство», сообщает СУ СК по Свердловской области. Инцидент случился в ночь на 20 января. По версии следствия, 31-летний вахтовик приехал в гости к дяде. В магазине он познакомился с группой сельчан. Вместе они отправились выпивать в частный дом, расположенный на улице Гоголя. В какой-то момент возникла ссора и женщина зарезала упомянутого гражданина, после чего сама сообщила обо всём в полицию и легла спать. Её задержали.

В Тугулымском районе мужчина застрелил односельчанина

Обвинение по статье «убийство» предъявлено 51-летнему жителю Тугулымского района, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Инцидент случился вечером 22 января. По версии следствия, гражданин пришёл в гости к знакомому. Мужчины поругались. Указанный сельчанин сходил домой, взял охотничье ружьё, вернулся, застрелил оппонента и удалился. Через некоторое время его задержали.

В Екатеринбурге пенсионер выпал из окна четвёртого этажа

В столице Среднего Урала 76-летний пенсионер выпал из окна четвёртого этажа, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. По данным полиции, инцидент случился во второй половине дня 25 января на улице Хрустальной. Пострадавшего госпитализировали. По факту начата проверка. По предварительным сведениям, мужчина был закрыт дома собственной дочерью из-за того, что он часто бродяжничает.