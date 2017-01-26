«Лисицы» отомстили за «Уралочку»

Баскетболистки «УГМК» в матче группового этапа женской Евролиги разгромили на домашнем паркете турецкий клуб «Хатай Бюйюкшехир» со счётом 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10).

Наибольший очковый вклад в победу внесли Бриттни Грайнер (20), Эмма Мессеман (14) и Альба Торренс (12). Накануне на паркете екатеринбургского ДИВСа волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила в матче Лиги чемпионов ЕКВ клубному чемпиону мира турецкой команде «Эджзаджибаши» со счётом 0:3, так что можно сказать, что «лисицы» взяли у другого турецкого клуба убедительный реванш.

С девятью победами в десяти матчах «УГМК» уверенно лидирует в своей группе, на две победы опережая другой российский клуб – оренбургскую «Надежду».

Следующий еврокубковый матч «УГМК» сыграет 1 февраля в гостях с французской командой «Бурж Баскет». А в чемпионате России ближайшая игра 29 января в Красноярске с «Енисеем».