Президент КВН Александр Масляков удостоен военной награды

Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу наградил президента Международного клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова медалью "За укрепление боевого содружества". Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, Масляков награждён за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы страны.

Награждение состоялось в финале КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны.

- Александр Васильевич, Вы заслужили эту награду, потому что много делаете для армии и общества, - заявил Сергей Шойгу. - Главное, к чему мы хотели бы стремиться - вот этих ребят патриотизму учить не надо, это граждане нашей страны, великой страны Россия. Много шуток, но все шутки от души.

Отметим, главный КВНщик страны Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске. С 1964 года он на протяжении многих десятилетий был ведущим телепередачи "Клуб весёлых и находчивых".

В конце прошлого года Масляков был удостоен регионального знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени - за особые заслуги в сфере социального развития нашего региона. Кроме того, за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность Президент РФ Владимир Путин наградил Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.