Пенсионер выпал из окна на Синих Камнях в Екатеринбурге

В минувшую среду, 25 января, в Екатеринбурге серьёзно пострадал 76-летний мужчина. По информации городской полиции, пенсионер выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже.

- Сообщение о падении мужчины из окна 4 этажа дома на улице Хрустальной поступило в 17:30 от службы скорой медицинской помощи, - сообщили "ОГ" в УМВД по Екатеринбургу. - Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливается полная и объективная картина произошедшего.

По данным правоохранительных органов, мужчина часто уходит из дома, склонен к бродяжничеству, поэтому взрослая дочь закрыла его в квартире.