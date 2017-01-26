В Екатеринбурге ночью нарисовали Краснознамённую группу

На льду городского пруда, рядом с Плотинкой, активисты нарисовали красной краской 15-и метровую копию монумента Краснознамённая группа, сообщили организаторы мероприятия.

- Художественная акция напоминает об обещаниях тех, кто так или иначе высказывался за восстановление монумента на Плотинке, - говорится в сообщении.

Изображение появилось в ночь с 25 на 26 января, тогда же, когда в 2013 году этот памятник был снесён.

Отметим, Краснознамённая группа — монумент, посвящённый памятному ордену Ленина, которым Свердловск был награждён в 1973 году за трудовые заслуги и вклад жителей города в Победу.

За 4 года после сноса монумента на том же месте временно были установлены олимпийские часы, а после власти города предложили екатеринбуржцам выдвинуть свои идеи о том, что можно разместить на Плотинке.

Фото: организаторы события