Российские военные назвали сопровождение кораблей в Ла-Манше "бессмысленными эскорт-услугами"

Бессмысленные эскорт-услуги и попытка отвлечь внимание налогоплательщиков от проблем королевских военно-морских сил: именно так охарактеризовал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сопровождение, которое организовали британские самолёты и корабли российским морякам, проходившим через Ла-Манш.

- Цель шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота, - приводит ТАСС заявление Игоря Конашенкова. - Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ порекомендовал главе британского военного ведомства Майклу Фэллону "больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", имея в виду сообщения британских СМИ о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании.

Напомним, 24 января группировка российских военных кораблей, в том числе тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" проследовали через Ла-Манш. Корабли возвращались домой после выполнения боевых задач у берегов Сирии. В ходе следования фрегат британских королевских ВМС "Сент-Олбанс" и истребители королевских ВВС организовали "сопровождение" российской группировки, после чего опубликовали фото и видео.