Школьный музей Верх-Исетского района Екатеринбурга победил во всероссийском конкурсе

Школьный историко-краеведческий музей "Уралец" екатеринбургского лицея № 12 (улица Готвальда, 19а) в январе получил диплом I степени во Всероссийском конкурсе патриотических клубов и школьных музеев "Служу Отечеству", сообщили в администрации Верх-Исетского района.

Стартовал конкурс 20 декабря, в число участников вошли 20 музеев страны. В конкурсной комиссии отметили высокий уровень "Уральца", который стал победителем, в том числе его патриотическое значение.

Музей при школе появился в 1993 году, сначала как эколого-краеведческий центр, а позднее педагоги создали общешкольный музей, где есть 3 зала, посвящённых "Боевой и трудовой славе Урала", "Истории лицея №12" и "Этнографии Урала". В 2015 и 2016 годах музей принял участие в детской программе "Ночи музеев в Екатеринбурге".

- Музейная работа в лицее продолжается. Руководители музея, педагоги и родители способствуют его дальнейшему развитию: залы пополняются новыми экспонатами, на площадях музея проводятся тематические вечера, классные часы, краеведческие турниры и конкурсы, праздники для учеников, учителей, ветеранов и приглашенных гостей, - отметили в пресс-службе районной администрации.

Фото: администрация Верх-Исетского района