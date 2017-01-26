Областная газета
Земства 26 января 2017, 10:54

На карте Екатеринбурга появилась улица Горнохрустальная

Новая улица - Горнохрустальная - появилась на карте Екатеринбурга. Как сообщила пресс-служба администрация уральской столицы, ранее улица, расположенная в посёлке Гора Хрустальная, носила название Кварцевой. 

- В связи с включением поселения в состав Екатеринбурга и наличием в городе одноимённой улицы в Чкаловском районе, отныне она будет называться Горнохрустальная, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее карта города была дополнена улицей Дегтярской - она расположена в посёлке Медном, также вошедшем в черту Екатеринбурга. Улица, расположенная между Электростилочной и Медной и далее переходящая в Луговую, названа в честь города Дегтярска.

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