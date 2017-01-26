Электронная библиотека УрФУ признана лучшей в России

Электронная библиотека Уральского федерального университета признана лучшей в России и третьей в Центральной и Восточной Европе по самым свежим данным рейтинга Ranking Web of Repositories, рассказали "ОГ" в пресс-службе УрФУ.

Рейтинг Ranking Web of Repositories анализирует электронные библиотеки со всех континентов. Репозиторий УрФУ занял верхнюю позицию по России, вошёл в топ-лидеров среди библиотек Центральной и Восточной Европы. В этом списке лидируют электронная библиотека Белорусского государственного университета, чешская электронная математическая библиотека и репозиторий Уральского федерального. Ведущие позиции в общемировом рейтинге занимают американские электронные архивы публикаций Гарвардского университета.

Составляется рейтинг по количеству документов в электронном хранилище данных, по числу внешних ссылок на ресурс, по весу научных публикаций и другим параметрам.

- Наш университет пропагандирует открытый доступ к информации. Дипломные работы, кандидатские и докторские диссертации давно начали размещаться в интернете. Доступ к знаниям должен быть максимально простым. Таким образом, чтобы исследование, например, наших учёных, могли найти в любой точке мира. В том числе в Свердловской области, скажем, из Серова или Ивделя, откуда далеко добираться до столицы Урала, а, зайдя в Интернет, в любой момент можно получить доступ к архивам вуза, - рассказал "ОГ" руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Репозиторий УрФУ находится в открытом доступе.

Фото: медиацентр УрФУ