В Первоуральске порядка 120 человек заболели кишечной инфекцией

С 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года в Первоуральске зарегистрированы порядка 120 случаев острой кишечной инфекции, при этом 113 заболевших - несовершеннолетние. По итогам проверки местной прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки в связи с массовым заболеванием населения кишечной инфекцией.

- Прокурорская проверка показала, что заболевшие проживают в многоквартирных домах, обеспеченных централизованным водоснабжением. Дети были госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница города Первоуральска» для получения медицинской помощи. У большинства заболевших обнаружены антигены ротавируса и норовируса, у шести человек диагноз не установлен, - рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Специалистами Роспотребнадзора обнаружен ротавирус группы «А» в пяти взятых пробах питьевой воды. Установлено, что 98 % заболевших использовали некипячёную воду централизованного водоснабжения (мытьё посуды, игрушек, сосок, купание маленьких детей).