Свердловчанка заплатила алименты после того, как приставы нашли у неё дорогой внедорожник

Долг по алиментам в размере 212 тысяч 578 рублей выплатила 32-летняя екатеринбурженка. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, долг женщина начала гасить лишь после того, как были наложены ограничения на её автомашину - Volkswagen Touareg.

- По решению суда женщина должна выплачивать алименты в виде половины своих доходов ежемесячно в пользу шестилетнего и десятилетнего сыновей и восьмилетней дочери, - сообщили представители ведомства. - Женщина требования исполнительного листа игнорировала, и задолженность по алиментам составила 212 578 рублей.

После того как было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении принадлежащего должнице автомобиля Volkswagen Touareg, деньги нашлись: вся сумма задолженности была практически незамедлительно погашена.

Отметим, что жители Среднего Урала, владеющие дорогими иномарками, регулярно попадают в поле зрения приставов-исполнителей как злостные должники. Так, ранее сообщалось об аресте принадлежащего екатеринбуржцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado за долг по налогам в размере более 4 млн 300 тыс. рублей. Одним из самых известных случаев же стал арест в мае прошлого года единственного на Урале спорткара Ferrari - владелец взял машину в кредит и не расплатился с банком-заёмщиком.