Областная газета
Спорт 26 января 2017, 12:11

FIS оставила временное отстранение свердловского лыжника Евгения Белова в силе

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение свердловского лыжника Евгения Белова и его партнёра по команде Александра Легкова.

Напомним, что шесть российских спортсменов, включая Белова и Легкова, были отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Отмечается, что один из членов комиссии антидопинговой комиссии организации высказался против продления отстранения и попросил, чтобы его мнение было учтено. Когда станет известно окончательное решение федерации в отношении российских спортсменов пока неизвестно.

При этом адвокат Белова и Легкова Кристоф Вишеманн отметил, что МОК не смог предоставить никаких доказательств вины российских лыжников. Спортсмены будут опротестовывать своё отстранение в международном спортивном суде.

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