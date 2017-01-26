Областная газета
Общество 26 января 2017, 13:17

Кроссовер сгорел ночью под Каменском-Уральским

Сюжет

Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В ночь с 25 на 26 января сгорел кроссовер Renault Duster на площади семи квадратных метров в деревне Походилово под Каменском-Уральским. Об этом сообщилив пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о пожаре на перекрёстке улиц Ленина и Трубачева поступило в дежурную часть в 00:40. В тушении пожара участвовали три человека личного состава и две единицы техники. В 00:53 открытое горение было ликвидировано, в 00:55 пожар потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в предыдущую ночь в Екатеринбурге горели автомобили ГАЗ и Mercedes. 

Отметим, Свердловская область по итогам прошедшего года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин - их количество превысило 550.

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